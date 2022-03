Al via la quarta dose vaccino per i fragili, oltre 300 prenotazioni a Piacenza

Al via da oggi in Emilia-Romagna la somministrazione della quarta dose “booster” alle persone con fragilità, dai 12 anni in su che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale. In tutta la regione tra prenotazioni effettuate ed sms inviati si arriva a oltre 14mila, e sono più di 1.100 le somministrazioni di oggi.

Nel dettaglio: Piacenza 301 prenotazioni di cui 206 dosi somministrate; Parma 1.000 sms inviati e 50 prenotati, ma poiché a partire da oggi è previsto anche il libero accesso alle strutture vaccinali, il dato consolidato sarà disponibile a fine giornata; Reggio Emilia 836 prenotazioni, 737 dosi somministrate; Modena 2.160 prenotazioni, 180 dosi somministrate; Bologna 3.300 sms inviati con l’invito a prenotare dal 3 marzo; Circondario imolese inviati i primi 90 sms per il libero accesso alle strutture vaccinali e ulteriori 400 saranno inviati nei prossimi giorni, 32 dosi somministrate; Ferrara 1.500 sms inviati già con appuntamento, 5 dosi in accesso diretto già somministrate; Romagna inviati i primi 5mila sms, ma avendo optato per il libero accesso alle strutture vaccinali il dato consolidato sarà disponibile a fine giornata.

Nella nostra provincia le persone interessate sono contattate direttamente dall’Azienda Usl di Piacenza: saranno comunque garantiti canali di accesso per quei pazienti non chiamati ma aventi diritto.

SEDUTE IN LIBERO ACCESSO – L’azienda sanitaria di Piacenza ha previsto alcune sedute in libero accesso a partire da 12 anni d’età senza prenotazione per prime e terze dosi. Giorni e orari del libero accesso sempre aggiornati sul sito aziendale www.covidpiacenza.it.

VACCINO NOVAVAX – È inoltre disponibile la vaccinazione con farmaco Nuvaxovid (Novavax). Tale vaccino è somministrabile solo a persone di età uguale o maggiore di 18 anni che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino antiSARS-CoV-2/Covid-19. Il nuovo vaccino non contiene mRNA ma sfrutta una tecnologia consolidata da diversi anni: contiene la proteina spike di SARS-CoV-2, assieme ad una sostanza adiuvante che permette di potenziare la risposta del sistema immunitario all’antigene e, solitamente, di allungare anche la durata del periodo di protezione.

È possibile prenotarsi con le usuali modalità nelle sedute dedicate nella sede dell’Arsenale di Piacenza: l’8 marzo dalle ore 14 alle 17 e il 16 marzo delle 11 alle 13. Le informazioni su orari e disponibilità sono consultabili e costantemente aggiornate sul sito www.covidpiacenza.it.

VACCINAZIONI ANTI-COVID 5-11 ANNI – Posti disponibili all’Arsenale nelle prossime sedute con la presenza di medici pediatri, il 2 e 3 marzo dalle ore 14 alle 17.