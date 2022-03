Al via la rassegna ‘Sentiero d’autore’: Guido Conti presenta il libro ‘Il grande fiume Po’

Entra nel vivo il progetto “Sentiero d’autore: storie per una valle“. I primi appuntamenti della rassegna, finanziata dai comuni di Sarmato e Pianello Val Tidone, dal Centro per il libro e la lettura del MIC e che mette insieme un ricco programma di letture animate, picnic letterari, incontri con gli autori, presentazioni ed eventi letterari, si terranno nel mese di aprile (SCARICA LA LOCANDINA).

Due gli incontri con autori da segnare in calendario: si parte il 2 aprile (ore 16:30) presso il Castello di Sarmato (sotto le mura) con Guido Conti che presenterà il suo volume “Il grande fiume Po” (Edizioni Giunti). Seconda tappa, poi, il 30 aprile (ore 15) presso la Rocca d’Olgisio (Pianello Val Tidone): Paola Cerri, Gabriele Dadati e Barbara Tagliaferri presenteranno il volume “Piacenza Misteriosa” (Edizioni Officine Gutenberg). In mezzo quattro appuntamenti tra Pianello e Sarmato, all’insegna delle camminate in mezzo alla natura e della lettura.

Per info: biblioteca.sarmato@sintranet.it; biblioteca.pianello@libero.it