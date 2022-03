Al via la seconda edizione di Tank, laboratorio di fotografia analogica e digitale per bambini

Dopo il successo della prima edizione, torna il laboratorio fotografico “Tank” pensato per far avvicinare bambini e adolescenti alla fotografia. Il corso, ideato e condotto dalla piacentina Nicoletta Novara, si svolgerà a Spazio4.0 in via Manzoni 21 e al Circolo Arci Belleri in Corso Vittorio Emanuele 299. La seconda edizione prenderà il via lunedì 28 marzo.

Il Laboratorio è pensato per studenti dai 9 ai 17 anni e si articola in 8 lezioni durante le quali i giovanissimi impareranno ad utilizzare la macchina fotografica come strumento di espressione personale. Saranno loro a scattare, a sviluppare e stampare le proprie foto con l’ausilio della camera oscura fotografica allestita in quella che era una roulotte e che adesso si trova nel giardino di Spazio4. “Mi sono resa conto che la camera oscura ha un fascino senza tempo che ha conquistato anche i più piccoli – ha detto Novara – è il luogo perfetto per insegnare quella fotografia lenta a cui aspiro, quella in cui si scatta solo se si è convinti di farlo, quella in cui bisogna fare molta attenzione quando si sviluppa il rullino e quella in cui ci si sorprende quando si vede la fotografia apparire sulla superficie della carta fotografica”.

Durante le lezioni si useranno anche macchine fotografiche digitali e si lavorerà sulla messa a fuoco manuale, sulla composizione dell’immagine, si giocherà con la luce e le bolle di sapone, si utilizzeranno gli specchi per realizzare ironici autoritratti, si parlerà della storia della fotografia e si conosceranno fotografi contemporanei e del passato attraverso libri di fotografia. Tutti possono partecipare al corso anche se non possiedono già una macchina fotografica, sarà il Laboratorio stesso a fornire tutti gli strumenti necessari. Il corso durerà, in totale, due mesi.

Per iscriversi è possibile mandare una email a tankfotografia@gmail.com oppure contattare il 329.3326037.