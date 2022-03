Albo baby sitter, candidature aperte per il Comune di Piacenza

E’ online l’avviso per la raccolta delle nuove domande di iscrizione all’Albo Baby Sitter del Comune di Piacenza. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo 2022, con trasmissione via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it oppure mediante raccomandata (con ricevuta di ritorno), indirizzata a Comune di Piacenza – Servizio Servizi Sociali – Via Taverna 39 – 29121 Piacenza.

Requisiti fondamentali per l’ammissione, l’aver compiuto i 18 anni al momento della domanda, la titolarità dei diritti civili e politici e il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di un attestato di frequenza di un corso di formazione professionale in ambito educativo, di cura e sanitario. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.comune.piacenza.it e la pagina al link diretto www.informafamiglie.it/piacenza/scuola-e-servizi-educativi-per-linfanzia/baby-sitter-e-baby-parking/albo-babysitter-del-comune-di-piacenza.