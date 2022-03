Albo comunale Baby Sitter, ultimi giorni per le nuove iscrizioni

Ultimi giorni per potersi iscrivere all’Albo Baby Sitter del Comune di Piacenza, ideato, sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati, “come strumento per agevolare l’incontro tra esigenze delle famiglie e la disponibilità di figure competenti e motivate, per le quali l’adesione all’Albo possa costituire un’ulteriore opportunità di lavoro”.

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo, con trasmissione via Pec all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it, oppure mediante raccomandata (con ricevuta di ritorno), indirizzata a Comune di Piacenza – Servizio Servizi Sociali – Via Taverna 39 – 29121 Piacenza. Requisiti fondamentali per l’ammissione, l’aver compiuto i 18 anni al momento della domanda, la titolarità dei diritti civili e politici e il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di un attestato di frequenza di un corso di formazione professionale in ambito educativo, di cura e sanitario.

“Come abbiamo ribadito, l’anno scorso, nell’istituire le linee guida propedeutiche all’avvio dell’Albo – rimarca Federica Sgorbati – per l’ammissione è fondamentale anche l’esito del colloquio che ciascun candidato deve sostenere con gli operatori del Centro per le Famiglie e del servizio InformaFamiglie&Bambini: in questo modo si registrano non solo le disponibilità in termini di orari e fascia d’età dei minori da accudie, ma si valutano anche le attitudini, le capacità relazionali e le competenze trasversali dei candidati. Il Registro nasce proprio con l’intento di favorire l’instaurarsi di relazioni fiduciarie che possano essere di supporto ai genitori nel conciliare i tempi di vita e di lavoro”.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.piacenza.it.