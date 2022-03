Cibo, medicinali, indumenti per il popolo ucraino: la missione solidale di tre giovani piacentini

In viaggio con alimenti, medicinali, indumenti per il popolo ucraino: la missione di solidarietà di tre giovani piacentini.

A raccontare l’iniziativa, con tanto di foto, un post su facebook di Africa Mission-Cooperazione e Sviluppo. “Si chiamano Simone, Leonardo e Fabio hanno fra i 26 e i 28 anni e quasi mille chilometri davanti – si legge -. Tanti li separano da Oradea, in Romania, che è la loro meta: sono partiti stamattina con un pulmino carico di alimenti, medicinali e indumenti che la parrocchia di Santa Franca ha raccolto su richiesta della comunità pastorale 8. Stasera saranno al centro di raccolta rumeno per depositare il carico che verrà poi portato in Ucraina dai padri vincenziani. Anche noi – sottolinea Africa Mission – abbiamo sposato questa missione, cercando di dare una mano”.