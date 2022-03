Allo Spazio Rosso Tiziano mostra dedicata a Getty Bisagni. L’esposizione resterà aperta, in via Taverna 41 a Piacenza, dal 26 marzo al 16 aprile.

Getty Bisagni (1931-2021) nasce a Bettola, in provincia di Piacenza. Ultimati gli studi presso l’Istituto Gazzola di Piacenza e l’Istituto di Belle Arti di Parma, nel 1952 si trasferisce a Parigi dove, dopo aver frequentato l’Istituto Leonardo Da Vinci per la ceramica ed il mosaico, si diploma a l’Ecole Nationale Supérieure de l’Académie des Beaux-Arts sotto la guida dell’illustre maestro Jean Souverbie. Partecipa, parallelamente agli studi, a molte esposizioni in Parigi e dintorni. L’avventura di Bisagni inizia proprio nella capitale francese nel gennaio del 1953 con una personale alla Galerie de L’Odeon voluta dallo scrittore Silvagni. Nel 1965 riceve il Primo Premio del Consiglio Generale della Senna con le opere Pic nic e La ballata. Nel 1967 vince un ambitissimo premio a New York e, un anno più tardi, il Premio d’Onore al Salon des Beaux-Arts. Dal 1966 al 1971 è Commissario delegato alle varie esposizioni dell’arte della Val de Marne. Dal 1969 è Delegato ufficiale per l’Italia delle Arts-Sciences-Lettres francesi, settore internazionale.