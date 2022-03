Alternativa per Piacenza incontra Roncaglia “Questione ambientale è di estrema urgenza”

“Prima di proporre soluzioni e progetti, vogliamo ascoltare chi vive i problemi ogni giorno sulla propria pelle: i cittadini e le cittadine, madri e padri che vogliono aria pulita per il futuro dei loro figli, ma anche banalmente e legittimamente marciapiedi accessibili ai passeggini e liberi da barriere architettoniche insormontabili per disabili”.

Con queste parole il gruppo Alternativa per Piacenza, realtà politica di centro sinistra che candida come sindaco alle prossime elezioni di Piacenza Stefano Cugini, riassume il senso dell’incontro svoltosi nella serata del 9 marzo a Roncaglia (Piacenza). “Ieri sera – spiega Alternativa per Piacenza in un post su facebook – ci siamo riuniti alla Cooperativa di Roncaglia, la porta d’ingresso a Piacenza ma anche un luogo simbolo del consumo di suolo e della cattiva qualità dell’aria, stretto fra cementificazione e continuo passaggio di tir, in una delle città più inquinate d’Europa. Come Alternativa per Piacenza crediamo che la questione ambientale sia di urgenza estrema e che vada affrontata operando cambiamenti profondi e concreti. Per farlo, prima di proporre soluzioni e progetti, vogliamo ascoltare chi vive i problemi ogni giorno sulla propria pelle: i cittadini e le cittadine, madri e padri che vogliono aria pulita per il futuro dei loro figli, ma anche banalmente e legittimamente marciapiedi accessibili ai passeggini e liberi da barriere architettoniche insormontabili per disabili”.

LA NOTA STAMPA – Guardare negli occhi le persone e parlar chiaro. É stato così che ieri sera il candidato sindaco di ApP Stefano Cugini, insieme a Luigi Rabuffi e Sergio Dagnino, ha incontrato gli abitanti di Roncaglia, la frazione, alle porte della città, spezzata in due dal traffico pesante, dove l’aria è quella che è e i capannoni della logistica spuntano come funghi. E così i residenti hanno aperto il libro, Alternativa per Piacenza ha preso nota. Con la promessa vera di ritornare prima dell’appuntamento elettorale e dare risposte. Perché è la scommessa più difficile. Ascoltare e trovare soluzioni.

“Non siamo cittadini di serie B, eppure ci siamo sentiti ai margini” ha detto qualcuno di loro. “Passano troppi camion, la strada è distrutta” rincara la dose qualcun’atro. “Ma voi siete davvero sicuri di andare d’accordo?” chiede un signore senza tanti giri di parole, alludendo alle diverse provenienze politiche di Cugini, Rabuffi e Dagnino.

“Sì, senza esitazione” ha risposto il candidato sindaco “perché in questi anni abbiamo voluto fortemente conoscerci e capirci, partendo da quel che ci divideva, per arrivare a quel che ci unisce. La nostra non è una finta da campagna elettorale. Oggi siamo qui davanti a voi non per promesse di facciata, ma per ridare il valore di una volta alle strette di mano tra persone serie. Non vi diciamo solo di fidarvi di noi ma stiamo chiedendovi di essere parte attiva del cambiamento che abbiamo in mente per Piacenza. L’Alternativa è possibile, ma si costruisce se ognuno si sente importante. Individuare le priorità, conoscere davvero come stanno i fatti e impegnarsi insieme per raggiungere l’obiettivo. Noi ci siamo, ma da soli non andiamo da nessuna parte e nemmeno ci interessa farlo. Non guardiamo ai soliti noti, siete voi cittadini gli unici poteri forti a cui ci rivolgiamo”