Alternativa per Piacenza sostiene il Comitato Pertite: “Progetto credibile”

ApP SOSTIENE IL COMITATO PARCO PERTITE: ROAD MAP E PROGETTO CREDIBILE

Alternativa per Piacenza sostiene l’appello del Comitato Parco Pertite. Siamo consapevoli che poco o niente è cambiato in questi anni rispetto alle richieste del Comitato che rappresenta il sentire comune di migliaia di piacentini.

Siamo disponibili a confrontarci seriamente e a inserire, senza strumentalizzazioni, la realizzazione del parco tra i punti cardine del programma. Perché così è: Alternativa per Piacenza crede fortemente che la questione ambientale sia al centro della vita dei cittadini e lo spiegherà con la concretezza dei fatti, non una spilletta da appuntarsi al petto in campagna elettorale. Troppo semplice. I piacentini non vogliono più parole o incontri sospesi. Per questo ci sentiamo di prenderci un impegno chiaro e sincero, perché i cittadini siano protagonisti dell’informazione e delle decisioni sulla Pertite. Lo faremo come è nel nostro stile, guardandovi dritti negli occhi. (nota stampa)