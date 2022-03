Altra tegola per la Bakery: lesione del crociato per Bonacini

Altra pesante notizia per la Bakery Basket Piacenza che deve affrontare un ulteriore infortunio.

La società comunica che a seguito dell’infortunio muscolare subito nel corso dell’ultimo quarto della partita contro Blu Basket Treviglio, il playmaker Davide Bonacini non sarà a disposizione di coach Campanella per tutto il resto della stagione. Eseguiti tutti gli esami strumentali si è evidenziata, per il playmaker emiliano, una lesione del legamento crociato sinistro. Un infortunio di grande entità : ecco perché il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nelle prossime settimane. I tempi di recupero saranno stimati a seconda del decorso post operatorio.

L’infortunio di Bonacini si aggiunge a quello del capitano Marco Perin, vittima di una lesione al menisco il 13 Febbraio nella gara casalinga contro la formazione di Mantova, anch’esso pronto ad affrontare l’intervento chirurgico al menisco in questa settimana. Piena emergenza in casa Bakery alla ripresa degli allenamenti e in vista della sfida di Domenica contro una diretta rivale per la salvezza: Edilnol Biella.