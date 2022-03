Ancora un allarme, dopo quelli degli ultimi giorni, per un incendio nel piacentino. I vigili del fuoco da Bobbio e Piacenza sono impegnati dal pomeriggio del 25 marzo nelle operazioni di spegnimento di un rogo – le cui cause sono in corso di accertamento – che si è sviluppato in un bosco nella frazione di Caserarso di Ferriere, in alta Val Nure. Operazioni rese complicate dalle condizioni meteo, con il vento che favorisce il propagarsi delle fiamme. Sul posto anche la polizia provinciale e i carabinieri.

Ricordiamo che da sabato 26 marzo, in tutta l’Emilia-Romagna, scatta (almeno fino alla mezzanotte di domenica 3 aprile), lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi. Lo stato di grave pericolosità (codice arancione) segue alla fase di attenzione (codice giallo) dichiarata il 22 febbraio scorso: l’innalzamento del grado di rischio è dovuto alla condizione di severa siccità che riguarda tutta l’Emilia-Romagna. Con l’innalzamento del grado di pericolosità si stabilisce il divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci, all’interno delle aree forestali. Vietati su tutto il territorio regionale, anche al di fuori delle aree boschive, gli abbruciamenti di residui vegetali e delle stoppie. Sono inoltre vietati gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli su tutto il territorio regionale.

All’aumento dei divieti corrisponde un diverso regime sanzionatorio. La legge 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi, e successive modifiche), prevede infatti pesanti sanzioni per chi viola le prescrizioni o adotta comportamenti pericolosi; in particolare il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria è stato elevato a 10.000 euro (precedentemente erano 2.064 euro).