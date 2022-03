“In 4 anni oltre 400 verbali per guida in stato d’ebbrezza” Di Legge lascia il comando della Polizia Stradale

Il vice questore Angelo Di Legge lascia il comando della Sezione di Polizia Stradale di Piacenza e da lunedì 21 marzo passerà in Questura a dirigere la Divisione Anticrimine.

Classe 1966, il vice questore Angelo Di Legge è originario della provincia di Frosinone, da 32 anni nella Polizia di Stato, dove ha ricoperto vari ruoli, dall’agente ausiliario fino all’attuale dirigenza. Per 4 anni ha diretto la Sezione della PolStrada di Piacenza, dove ha sempre promosso attività di prevenzione di sicurezza stradale, concentrando gli sforzi sia sui giovani alla guida che ai futuri utenti della strada, attraverso attività nelle scuole, di ogni ordine e grado (in accordo con l’Ufficio Scolastico e la Prefettura. Numerosi sforzi, inoltre, sono stati profusi direttamente sul campo in ambito di contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sono stati un migliaio gli incidenti stradali rilevati dal personale in servizio e che costituiscono i pilastri portanti della Caserma di via Castello. Ora il vice questore Di Legge si trasferisce alla Questura di Piacenza, in viale Malta, per dirigere la Divisione Anticrimine, ufficio che si occupa di misure di prevenzione, daspo, stalking, minori.

«Dalla mia esperienza di questi anni ho notato che bisogna concentrarsi sulla promozione di comportamenti corretti alla guida: anzitutto essere prudenti, e insegnare ai giovani quali sono i comportamenti da adottare quando si è alla guida: dall’uso delle cinture di sicurezza, al non utilizzo degli smartphone, evitando di assumere alcolici – ben 440 i verbali elevati in 4 anni per guida in stato di ebbrezza – e adattando la velocità sia in base alle condizioni del percorso che in base alle condizioni meteo».

«Particolarmente significativo l’episodio di cui siamo venuti a conoscenza il 7 gennaio di quest’anno. Da un filmato, diventato virale su un popolare social network, si vede chiaramente una ragazza in auto, in compagnia di una amica, immortalata a percorrere lo Stradone Farnese intorno alla mezzanotte del giorno dell’Epifania a 141 km/h sotto la pioggia. A darne contezza lo stesso video nel quale si vede chiaramente il tachimetro di questa Mercedes segnare tale velocità, decisamente pericolosa, e per la quale abbiamo effettuato approfondimento, riuscendo a risalire alla donna al volante, che è stata sanzionata per guida pericolosa. Abbiamo quindi informato la Motorizzazione Civile, per far sì che l’automobilista venisse sottoposta a revisione di patente di guida».

«Di grande importanza – ha aggiunto Di Legge -, anche il mantenimento delle corrette e proporzionali distanze di sicurezza, in quanto gli spazi di arresto di un veicolo, approssimativamente, sono proporzionali al quadrato della velocità (a 50km/h occorrono circa 25 metri per fermarsi, e diventano ben 100 i metri per passare da 100km/h a zero)».

«Ringrazio – ha concluso – tutte le forze dell’ordine, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e i colleghi delle Polizie Locali, i soccorritori e i vigili del fuoco. In questi 4 anni sono state molteplici le occasioni d’incontro con le varie realtà presenti sul territorio e ogni riunione è stata virtuosa per migliorare i servizi messi in campo. In questi anni sono stati effettuati diversi controlli mirati: sui mezzi pesanti, sui mezzi agricoli, sul trasporto di animali vivi (di concerto con il personale veterinario dell’Ausl), controlli antidroga (con la disponibilità del personale della Croce Rossa di Piacenza), controlli specifici per scoraggiare comportamenti scorretti alla guida (cinture di sicurezza, uso improprio dei cellulari, catene a bordo o pneumatici invernali nei periodi nei quali il codice della strada lo prescrive)».