Anpi, sabato banchetto informativo in Piazza Cavalli

La sezione cittadina ANPI “Medina Barbattini” di Piacenza organizza per sabato 5 marzo in piazza Cavalli, sotto i portici INA, un banchetto informativo per fare conoscere le attività associative e per rinnovare il tesseramento 2022. Il banchetto sarà attivo dalle ore 9:30 alle ore 12.

L’Anpi si prefigge di “promuovere, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, iniziative di carattere storico e culturale sui temi della Memoria, dell’antifascismo, della Resistenza e per promuovere una cultura di pace e in difesa dei diritti universali dell’uomo, purtroppo duramente messi in discussione in questi giorni dal conflitto scoppiato in Ucraina”.