Anso a fianco dei colleghi giornalisti del Kyiv Independent

L’associazione nazionale stampa online (a cui aderisce PiacenzaSera.it) si impegna a sostenere il Kyiv Independent è un sito di notizie online ucraino pubblicato in inglese

La nostra associazione si associa al grido di dolore per quanto sta accadendo in Ucraina.

“Le nostre testate – dichiara il presidente Marco Giovannelli – stanno facendo nei propri territori un grande sforzo per raccontare come si muove la macchina della solidarietà, mettere in rete organizzazioni, contribuire a raccolte di vivere e medicinali. Ma, come associazione, vogliamo dare un segnale in più”.

E’ per questo che Anso ha deciso di sostenere il Kyiv Indipendent, giornale on line di Kyiv, che in questi giorni sta cercando di tenere informati tutti noi in Europa su quanto accade in Ucraina.

Il Kyiv Independent è un sito di notizie online ucraino pubblicato in inglese. È stato creato nel novembre 2021 da giovani giornalisti che sono stati licenziati dal Kyiv Post per averne difeso l’indipendenza editoriale. In pochi mesi si è guadagnato stima e rispetto per l’autorevolezza dei contenuti e la libertà dei giornalisti.

“E’ un giornale che incarna lo spirito delle testate che sono iscritte ad Anso – commenta Marco Giovannelli – e per questo lo sentiamo vicino, e crediamo che affiancare questa iniziativa di solidarietà a quelle che le tante testate locali stanno sostenendo nel territorio, sia un modo utile per dare un ulteriore contributo all’Ucraina”.

Nonostante i bombardamenti, infatti, i giornalisti del Kyiv Indipendent continuano a lavorare, e chiedono l’aiuto di tutti in questo momento di grande difficoltà. Sono trenta persone, tra giornalisti, fotografi, tecnici, videomaker. “Lavorano duro, fanno quello che faremmo noi al posto loro – conclude Giovannelli – e loro, al posto nostro, farebbero lo stesso: ci starebbero accanto”.

Con questo spirito, il presidente dell’Anso, Marco Giovannelli, ha anche inviato un messaggio di vicinanza, annunciando il concreto sostegno dell’Anso, alla giovane direttrice Olga Rudenko, 32 anni.

Questo il link per effettuare donazioni: https://www.gofundme.com/f/kyivindependent-launch