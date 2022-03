Aree verdi, sicurezza e legalità: nuovo incontro alla Farnesiana per ApP

Venerdì 18 marzo alle 20 e 30, Alternativa per Piacenza incontrerà i residenti del quartiere 4 al circolo ricreativo e culturale di via Radini Tedeschi 71. Un confronto sulla Farnesiana rispetto a tanti temi: verde, parchi gioco, servizi, congestione abitativa, sicurezza e legalità.

“Questa è la Farnesiana – dice il candidato sindaco Stefano Cugini -. Molti piacentini la chiamano Peep, forse non sanno che in queste strade ci sono scuole, asili, servizi sportivi, c’è l’ambulatorio, il centro per la famiglie e tanto altro. Sbaglia chi lo descrive come un ghetto. C’è una rete di solidarietà sociale importante, per i giovani come per gli anziani. Per noi di ApP la Farnesiana non sarà mai di serie B. Noi stiamo al fianco dei cittadini e li ascoltiamo con rispetto, non come chi fa e disfa senza avvisare e coinvolgere. Nuove palazzine in mezzo ai condomini, meno verde, meno posti auto, via il campo da basket”.

“É davvero questo il futuro che vuole il quartiere? Venerdì 18 alle 20 e 30 ci troviamo al centro culturale Q4. La politica ascolta. La città parla”.