Armi, spade e antichi manieri: le visite ai Castelli del Ducato per insegnare la pace

“Siano l’umanità e il rispetto dei diritti a prevalere. Sì alla pace. Pensavamo di raccontarla solo nei Musei di Storia, nei nostri Castelli tra quadri, armature, ripercorrendo i secoli. Pensavamo che la guerra rappresentasse il passato. Ecco perchè le nostre visite guidate a marzo raccontano di armi per insegnare la pace, rispolverano i secoli perchè il presente fa orrore”.

Così il presidente dei Castelli del Ducato Orazio Zanardi Landi, presenta il carnet di visite a tema, dove nei tour guidati ci si focalizzerà sull’importanza del deporre le armi e fare la pace. “Dalle torri dei Castelli del Ducato si alza dunque una preghiera di pace! Perché qui noi – nei laboratori con gli scudi – insegniamo ai bambini e alle bambine a difendere i valori, a creare relazione e rispetto, a trovare il modo per fare sempre la pace. E i bambini e le bambine – credeteci – ci riescono sempre…a fare la pace! Oggi è già una sconfitta da qualunque parte si guardi. Dopo due anni di pandemia, l’umanità non merita tutto questo. I ‘confini’ sono solo i ‘fini’ di taluni. Siamo per la Democrazia. I Diritti. La Diplomazia. La pace”.

GLI EVENTI IN PROVINCIA DI PIACENZA

Domenica 6 marzo 2022 ore 15.30-17.00 si inizia da Piacenza città con “Venere in armi – Quando è la donna a tenere lo scettro”. L’itinerario della visita guidata si svolgerà tra centro storico e Musei di Palazzo Farnese – Cittadella Viscontea. Al Castello di Rivalta (PC) si va invece alla scoperta della storia di Bianchina Landi e dell’assedio al maniero della Val Trebbia da parte di Galeazzo Visconti, sabato 5 e domenica 6 marzo, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo.

Sabato 5 e domenica 6 marzo, sabato 12 e domenica 13 marzo, sabato 19 e domenica 20 marzo, sabato 26 e domenica 27 marzo, con partenza dal Castello di Gropparello (PC) in Appennino Tour alle Gole del Vezzeno sulle tracce degli antichi camminamenti di ronda. Sabato 5 e domenica 6 marzo, sabato 12 e domenica 13 marzo, sabato 19 e domenica 20 marzo, sabato 26 e domenica 27 marzo, al Castello di Rivalta (PC), dove dimorano ancora oggi i Conti Zanardi Landi, è previsto un tour al museo Il Museo della Battaglia di Lepanto e delle Divise Militari, che raccoglie una collezione d’armi antiche e moderne in ottimo stato di conservazione.

Per gli appassionati di storia di armi, di spade, di vessilli, di cannoni visita nelle domeniche di marzo, domenica 6 marzo, domenica 13 marzo, domenica 20 marzo, domenica 27 marzo, al Castello di San Pietro in Cerro (PC) dove si trova una collezione di armi raccolta dal mecenate Franco Spaggiari.

Per maggiori info: https://www.castellidelducato.it/