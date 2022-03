Armi&Bagagli torna a Piacenza Expo con 270 espositori

Apertura con migliaia di visitatori per l’edizione 2022 di Armi&Bagagli, il più grande e importante mercato internazionale dedicato alla rievocazione storica di tutta Europa, inaugurato sabato mattina a Piacenza Expo alla presenza del Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, dell’Amministratore Unico della società fieristica Giuseppe Cavalli e degli organizzatori dell’evento, Cesare Rusalen e Massimo Andreoli.

Tornato alla sua tradizionale data primaverile, dopo le due edizioni post-covid calendarizzate in estate, Armi&Bagagli ha portato a Piacenza Expo visitatori non solo da tutta Italia, ma anche da Francia, Svizzera, Austria, Spagna, Germania, Slovenia e Romania. Visitatori che hanno potuto non solo ammirare gli oggetti tipici per le rievocazioni storiche realizzati artigianalmente in ferro, cuoio, legno, pellame e tessuto dagli oltre duecentosettanta espositori presenti, ma che hanno anche potuto visitare le altre quattro fiere collaterali di questa edizione 2022: Piacenza Militaria, dedicata agli oggetti e ai cimeli del collezionismo militare, Coltelli, mostra-mercato dedicata alla coltelleria di pregio, Expo Arc, fiera riservata agli amanti dell’arceria e, novità di questa’anno, SofAir Fair, fiera nazionale dedicata a questa disciplina sportiva che sta gradualmente prendendo piede alle nostre latitudini.

“La gente – ha commentato l’Amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – sta riscoprendo il piacere di tornare a visitare le fiere e le mostre dopo quasi due anni di eventi contingentati. Armi&Bagagli, tra l’altro, è una fiera di nicchia, quasi per addetti ai lavori e non per il grande pubblico, ma le numerose presenze di questa prima giornata dimostrano che si tratta realmente di una manifestazione di altissimo livello, una delle più importanti di tutta Europa nell’ambito della rievocazione storica. Un segnale altamente positivo per il proseguo della stagione fieristica di Piacenza Expo, che quest’anno proporrà anche alcune nuove rassegne che l’emergenza sanitaria ci aveva impedito di organizzare negli ultimi due anni”.

Armi&Bagagli sarà aperta anche domenica con orario continuato dalle 10 alle 18. (nota