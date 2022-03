“Ascensore guasto, studente disabile preso in braccio dai prof.: il Comune intervenga”

“Quanto accade in una scuola di Piacenza, la “Mazzini” compresa nell’Istituto “Faustini-Frank-Nicolini”, è gravissimo i professori sono costretti a prendere in braccio un ragazzo disabile a causa del guasto dell’ascensore, accollandosi anche tutte le implicazioni legali che potrebbero sorgere in caso di infortuni”.

Così la Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza, che prosegue: “Capiamo benissimo che esistono dei tempi tecnici per la riparazione dell’ascensore, ma non è giustificabile la mancata applicazione dell’art. 13 comma 3 della legge 104/92 che in merito all’integrazione scolastica delle persone disabili statuisce testualmente “l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”. A tal fine Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, sollecita pubblicamente il Comune di Piacenza ad “agire con un provvedimento d’urgenza mettendo a disposizione un operatore che assista il ragazzo permettendogli di muoversi regolarmente all’interno dell’edificio scolastico, ciò almeno fino alla riparazione dell’ascensore, se ciò non avvenisse saremmo di fronte ad una grave violazione di legge”.

Il rappresentante della Gilda Unams annuncia anche che a breve l’associazione sindacale provvederà “ad un monitoraggio che interesserà tutte le scuole statali piacentine e parmensi, in quanto vi è il sospetto di situazioni simili anche in altri Istituti”.