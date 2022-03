“Ascoltare con gli occhi, racconti dall’Ucraina”, nuovo appuntamento con Officina delle Idee

Ascoltare con gli occhi. Racconti dall’Ucraina è il titolo del prossimo incontro di Officina delle Idee di Piacenza. L’Officina ospita un gruppo di famiglie ucraine con bisogni speciali. Si tratta di donne e uomini non udenti, che daranno la loro testimonianza su quanto sta accadendo nel loro Paese.

Nataliya Chernyak è la giovane donna, molto attiva nella comunità piacentina dei non udenti, che ha aiutato L’Officina a coinvolgere i connazionali e a rendere possibile l’incontro. Ad ascoltare i racconti e a dare un’analisi della situazione, inquadrando il contesto, saranno invece Sara Fumagalli, coordinatrice delle missioni di Umanitaria Padana ODV, associazione cattolica da anni impegnata nei teatri di guerra con gli aiuti alle popolazioni civili e Massimo Polledri, medico psichiatra, noto politico e tra i fondatori dell’Officina.

L’incontro si svolgerà online in diretta su Facebook, lunedì 14 marzo 2022 alle ore 18.30. Per partecipare basterà collegarsi alla pagina di Officina delle Idee: https://www.facebook.com/officinadelleideepiacenza. L’Officina è anche su Twitter https://twitter.com/home?lang=it ed è contattabile via telefono (336 535 610) e mail Officinadelledeepc@gmail.com.