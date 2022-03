Aspiratori Otelli, chiamata in azzurro per lo Junior Mirko Bozzola

Prima convocazione in azzurro targata 2022 per l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, che al secondo week end stagionale di gare inaugura le chiamate in nazionale per gli atleti del proprio vivaio. Nello specifico, lo Junior novarese Mirko Bozzola, in forza al team di Sarezzo, è stato convocato dal ct Edoardo Salvoldi per partecipare alla Gent-Wevelgem Juniores, prima prova di Coppa delle Nazioni in programma domenica nella stessa giornata dell’analoga classica per professionisti. Bozzola è stato selezionato insieme a Dario Igor Belletta (Pool Cantù), Pietro Mattio (Vigor Cycling Team), Luca Paletti (Team Ciclistico Paletti), Andrea Raccagni Noviero (Speedy Bike Work Service) e Matteo Scalco (Borgo Molino Rinascita Ormelle).