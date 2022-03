Aspiratori Otelli, doppio appuntamento al debutto per la formazione Juniores

Il conto alla rovescia è terminato e scocca l’ora delle prime pedalate ufficiali della stagione. Domani (domenica) la formazione Juniores dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi farà l’esordio targato 2022 con un doppio appuntamento in contemporanea. La formazione saretina, infatti, si sdoppierà su due fronti di gara: una parte sarà al via alla Coppa Primavera-Trofeo SAIV a Cesano Maderno (Monza e Brianza), mentre un’altra attaccherà il numero a Silvella (Treviso) nel 63esimo Circuito delle Conche.

A fare il punto della situazione all’esordio è il ds Giambattista Bardelloni. “Nel complesso – spiega l’ex professionista bresciano – è un gruppo molto omogeneo, di buon livello e composto da bravi ragazzi con tanta voglia di fare. La nostra preparazione è iniziata con il nuovo anno, curata anche da Paolo Rossini che seguirà i ragazzi durante la stagione come preparatore. Abbiamo diverse ruote veloci a disposizione con Mirko Bozzola (vincitore nel 2021 a Monza) e Gabriele Casalini, senza dimenticare i gemelli Nicola e Andrea Cocca, quest’ultimo ciclicamente al lavoro anche con la nazionale in pista. In rosa abbiamo cinque ragazzi del primo anno (Manuel Franzoni, Luca Mora, Riccardo Barbuto, Kevin Canniello e Mirko Coloberti) che dovranno adattarsi alla nuova categoria”.

La panoramica del debutto vedrà Gabriele Casalini, Mirko Bozzola, Manuel Franzoni e Luca Franzosi al via del 63esimo Circuito delle Conche a Silvella (Treviso), dove domani il via sarà previsto alle 14,30 con 91 chilometri e 700 metri da percorrere. In precedenza, invece, alle 13 inizierà la corsa di Cesano Maderno, con 15 chilometri e 700 metri pianeggianti da ripetere 6 volte per un totale di 94 chilometri e 200 metri. In questa gara, l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi schiererà Riccardo Barbuto, Kevin Canniello, Andrea Cocca, Nicola Cocca, Mirko Coloberti, Luca Mora e Daniel Trebbi.

Nella foto Rodella, la formazione Juniores dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi per la stagione 2022