Assigeco contro Capo d’Orlando, domenica palla a due al “campus” di Codogno

L’Assigeco torna in via eccezionale a correre sul parquet “Campus” in una gara ufficiale di A2 Old Wild West (domenica 3 aprile 2022) riaccendendo i riflettori del palazzetto di Codogno per la sfida con l’Infodrive Capo d’Orlando, penultimo appuntamento del girone di ritorno (palla a due alle 17).

Una scelta obbligata quella del club biancorossoblu, a causa del concomitante appuntamento al “PalaBanca” della Gas Sales Piacenza di volley, domenica alle 18 (diretta su RaiSport) nei quarti di finale play off contro Trento. Lo spostamento del luogo di gara è stato deciso in stretta ottemperanza alle regole Fip ed è autorizzato dalla LNP. L’UCC Assigeco è però costretta a limitare l’afflusso di abbonati e tifosi al “Campus”, nonostante la riapertura al 100% della capienza degli impianti dal 1° aprile (rimane l’obbligo di mascherina FFP2 e di super green pass) a una disponibilità massima di 938 posti a sedere.

L’ingresso è libero ma organizzato con le seguenti modalità: dalle ore 15.30 alle 16.30 ingresso dei possessori di abbonamento, dalle 16.30 alle 17.00 ingresso dei non abbonati (biglietto singolo). L’UCC Assigeco offrirà una simpatica sorpresa a tutti coloro che hanno comperato l’abbonamento. Eventuali richieste di maggiori informazioni possono essere indirizzate a info@assigecobasket.it o telefonando alla segreteria Assigeco al numero 0377- 34688.

L’Assigeco ricorda a tutti gli appassionati che l’ingresso “Campus” di Codogno, per via delle disposizioni delle autorità, è consentito esclusivamente ai possessori di: Green Pass Rafforzato e che all’interno del palazzetto per seguire la partita è fatto obbligo di indossare sempre: Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

