Assigeco, domenica pericolosa al “PalaBanca” con Orzinuovi

Tirato il respiro per una domenica a causa del rinvio della trasferta con Cantù, l’Assigeco torna a respirare a pieni polmoni l’aria della regular season ospitando domani al “PalaBanca” (palla a due alle 18) l’Agribertocchi Orzinuovi.

L’ex club di coach Salieri e Lorenzo Galmarini, ultima in classifica con una sola vittoria all’attivo, presenta il classico copione “trappola”: i risultati non rispecchiano le potenzialità di un roster molto importante, capace di dare del filo da torcere a tutti durante l’anno. I biancorossoblu devono approcciare la sfida nel migliore dei modi per dare un colpo alla classifica dopo quattro gare perse di fila.

«E’ vietato nel modo più assoluto sottovalutare Orzinuovi: Renzi e compagni hanno esperienza da vendere e grandi potenzialità tecniche individuali (vedi vittoria ottenuta a Pistoia ndr) – Stefano Salieri non vuole cali di tensione da parte dei suoi ragazzi – La pausa generata dal rinvio della trasferta con Cantù è servita principalmente a lavorare al meglio e recuperare da qualche piccolo acciacco. Domani ci aspetta una gara delicata e insidiosa ma che dobbiamo assolutamente vincere per tornare a muovere la classifica. Da parte nostra serve una partita intelligente e caparbia, di grande intensità e sacrificio, rispettando il piano gara. Sarà molto importante gestire al meglio i ritmi e tenere alto il livello di attenzione».

Respinto il possibile assalto di club di A1 per Gabe DeVoe, leader rossoblu con 17.7 punti a gara, 4.2 rimbalzi e 4.6 assist di media, ritrovando gli ex Sandri e Janelidze, l’Assigeco punta a tornare al successo per riprendere il cammino verso la griglia play off. «Una sfida non certo facile, come una visione superficiale della classifica potrebbe indurre a pensare. Incontriamo una squadra che ha un roster di assoluto livello che pur vincendo un solo incontro ha saputo lottare e creare difficoltà a tutti gli avversari e rimane insidiosa al massimo. Un week end senza partita è stato utile per programmare la sessione di allenamenti in modo tale da permetterci di limare gli effetti di qualche acciacco fisico, normale, a questo punto della stagione, e preparare al meglio la gara casalinga contro Orzinuovi – avverte Lorenzo Galmarini, ala rossoblu -. Nessuna sottovalutazione perché a noi serve ritrovare il gusto della vittoria dopo quattro sconfitte in fila. Sappiamo bene che ci sarà da soffrire e lottare fino in fondo, per cui diventano fondamentali la fase difensiva molto intensa e la capacità di attaccare bene. Dobbiamo provare a replicare l’intensità e la capacità di fare gioco viste contro Udine e Torino per conservare chance di successo».