Assigeco supera Biella al PalaBanca (76-57)

Un tempo per mettere in linea le intenzioni con i pensieri; il resto per far lievitare il desiderio di vittoria con gli arcobaleni di Gabe DeVoe e Gherardo Sabatini le due punte del diamante biancorossoblu (53 punti di coppia) che tagliano i fili della resistenza di Biella e mettono la ceralacca sul settimo successo al “PalaBanca” della stagione.

Il secondo casalingo consecutivo a cavallo della finestra della Finals di Coppa Italia: convincente avvio del tour de force di queste due settimane, pieno di confronti fondamentali ai fini dell’ingresso nella griglia play off. In una serata dominata a rimbalzo (50-33) contro i giovani virgulti guidati dall’ex Andrea Zanchi, apparsi meno pimpanti e continui del solito e con Hasbrouk costretto a soli 19’ sul parquet, l’Assigeco sviluppa il proprio copione sull’attacco al canestro, considerata la mira storta dall’arco, e sulla fase difensiva, recupero palla e rapidità in transizione. Meglio dopo l’intervallo lungo, quando l’efficacia delle mosse dei ragazzi di Stefano Salieri aiutano a stringere forte il destino della contesa nelle proprie mani.

All’inizio c’è spazio per le vitalità di Pollone e Morgillo per il massimo vantaggio ospite (7-12 al 5’) rapidamente annullato dall’incremento di intensità dei biancorossoblu che mettono il naso avanti alla prima sirena, viaggiano a corrente alternata nella prima parte del secondo periodo (24-25 al 7’) prima del deciso cambio di marcia con il break (11-0) degli ultimi tre giri di lancette prime dell’intervallo lungo. E’ il momento decisivo della serata, l’Assigeco prende l’inerzia, alza i giri al massimo e stacca decisamente gli ospiti, in difficoltà nel frenare l’impeto lodigiano, nonostante la verve di Bertetti.

Guariglia, Galmarini, Gajic e Pascolo sono utili nel lavoro difensivo. A far scattare la molla dei giochi offensivi sono Sabatini e DeVoe, letteralmente scatenati nel tagliare a fette l’area ospite. Risparmiando Cesana, non al meglio fisicamente, Stefano Salieri lascia fluire l’esperienza e la bravura dei due esterni. Le loro giocate fanno venire il mal di testa agli avversari e allargano progressivamente il divario: 48-27 al 4’, 51-29 al 7’ del terzo quarto; 65-41 al 1’, massimo vantaggio, 70-50 all’8’, con la vittoria messa definitivamente al sicuro. Biella non ha la forza di disegnare un finale differente, l’Assigeco può gestire senza patemi la parte conclusiva della serata cominciando a pensare alla trasferta di domenica a Trapani.

UCC ASSIGECO PIACENZA 76

EDILNOL BIELLA 57

(19-15; 35-25; 62-41)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Sabatini 27 (5/9, 5/7), DeVoe 26 (7/10, 1/6), Cesana 4 (2/2, 0/2), Pascolo 6 (2/4, 0/1), Guariglia 7 (2/4, 0/3); Galmarini 2 (1/4 da due), Querci 2 (1/2, 0/2), Deri 1, Seck 1, Gajic (0/3 da tre). All.: Stefano Salieri (assistenti: Gabriele Grazzini, Fabio Farina)

EDILNOL BIELLA: Bianchi 3 (0/1, 1/4), Hasbrouk 3 (0/1, 1/4), Pollone 9 (2/5, 1/4), Davis 5 (0/8, 1/3), Morgillo 13 (6/9 da due); Bertetti 15 (2/6, 2/4), Porfilio 7 (3/7, 0/3), Vincini 2 (1/1 da due), Infante (0/1 da tre), Soviero (0/1 da due). All.: Andrea Zanchi (assistente: Andrea Niccolai)

ARBITRI: Matteo Lucotti di Binasco, Alessandro Saraceni di Zola Predosa, Daniele Calella di Bologna

NOTE:

Tiri liberi: Assigeco 18 su 25, Edilnol 11 su 18

Tiri da tre: Assigeco 6 su 24, Edilnol 6 su 23

Rimbalzi: Assigeco 50 (Guariglia 14), Edilnol 33 (Morgillo 10)

Assist: Assigeco 11 (Sabatini 7), Edilnol 15 (Hasbrouck 5)

Cinque falli: nessuno