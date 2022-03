Baio contro De Micheli “Campagna elettorale con i progetti della nostra Amministrazione”

“Paola De Micheli prova ad intestarsi progetti e successi dell’Amministrazione Barbieri: sono due anni che lavoro, insieme al Sindaco Patrizia Barbieri e alla Giunta, per presentare il progetto della metropolitana leggera e per richiedere il necessario finanziamento, anche recandomi più volte a Roma al Ministero dei Trasporti, a colloquio con il direttore generale. Ridicolo che oggi la stessa pensi di accaparrarsi qualche voto, vendendo come suo un progetto di altri e che, oltretutto, non ha ancora l’ufficialità del suo accoglimento a finanziamento da parte del Governo”.

Così il Vicesindaco di Piacenza Elena Baio replica, a stretto giro, al comunicato dell’on. Paola De Micheli (PD) sul progetto della metropolitana leggera a Piacenza e sul finanziamento del Ministero dei Trasporti. “Ancora più bizzarro – continua Elena Baio – è che la deputata del Partito Democratico faccia da megafono al possibile esito positivo del nostro progetto, dopo che la sua parte politica fino a stamattina lo bollava come chiacchiera inconcludente. Ciò detto, fa comunque piacere che la De Micheli abbia preso atto e condivida la bontà di tale progettualità che, senza dubbio, avrebbe una valenza di forte strategicità per lo sviluppo di una mobilità sostenibile su cui l’Amministrazione Barbieri è proficuamente impegnata, anche con altri progetti, realizzati e in corso di realizzazione su cui, come su questo, ci auguriamo un’altrettanta condivisione da parte della De Micheli e della candidata sindaco che sostiene”.