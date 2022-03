Bakery, dalla Pallacanestro Reggiana arriva Federico Bonacini

La Bakery Basket Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo con Federico Bonacini, playmaker di 190 cm e 83 kg che nell’ultima stagione ha giocato nella massima serie Italiana in forza alla Pallacanestro Reggiana, precedentemente in prestito alla Pallacanestro Trapani e alla N.P.C. Rieti (Serie A2 girone Ovest). L’atleta arriva in sostituzione di capitan Perin che non potrà essere disponibile in campo per il resto della stagione.

Queste le prime parole del giovane playmaker dopo l’ufficialità del suo accordo con la Società del Presidente Marco Beccari: “Ci tengo a ringraziare la Società per avermi offerto questa opportunità di completare la mia stagione alla Bakery. Ringrazio anche coach Campanella per la fiducia che ha riposto in me in questo momento; oggi ho avuto modo di scambiare le prime parole con lui e mi è sembrato molto carico e con tantissima voglia di fare, questo sarà il mio stesso atteggiamento, proverò a portare all’interno del gruppo squadra energia e voglia di vincere. Arrivo da un periodo a Reggio Emilia in cui non ho trovato molto spazio e quindi la mia voglia di mettermi in gioco e dare il meglio di me è alta.Sono molto contento di poter entrare a far parte di questo roster e di poter completare la mia stagione in maglia biancorossa.”

“Federico Bonacini – spiega coach Federico Campanella – è un giocatore giovane, un prospetto, che viene dalla Serie A di Reggio Emilia in cui ha giocato dei minuti soprattutto in Coppa. Per le caratteristiche tecniche è un atleta con un buon fisico, un giocatore da campo aperto, abile nell’uno contro uno soprattutto un gran difensore e un agonista. Per lui e per noi questa è un’ottima occasione per poter far bene. Noi abbiamo bisogno della sua energia, della sua positività e della sua voglia di affermarsi in questo campionato.”