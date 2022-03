Baseball, continua la preparazione congiunta di Piacenza e Brescia

Va in archivio anche la seconda giornata dedicata alla preparazione precampionato da parte di Piacenza baseball e Brescia.

Replicando quanto svolto domenica scorsa, nella giornata del 20 marzo le due società si sono divise il campo in mattinata per un allenamento congiunto, per poi affrontarsi nel pomeriggio in un incontro amichevole dai toni più agonistici rispetto alla precedente settimana. Di nuovo positivi i segnali arrivati dai giocatori a disposizione dello staff tecnico di Marenghi, con i lanciatori rimasti sul monte per un numero prestabilito di lanci in modo da preparare al meglio il braccio senza forzature. Macak, Lorenzo Sanna, Dall’Agnese, Cufrè e Molina si sono avvicendati sul monte mentre in attacco hanno brillato Chacon (due su due), Perez (due punti battuti a casa), Calderon (un punto battuto a casa), Minoia (un doppio) ed il giovanissimo Scrivani che ha battuto una valida al debutto in prima squadra. Quattro a due in favore dei biancorossi il punteggio finale dopo otto innings.

Le due compagini si affronteranno di nuovo domenica prossima, sempre sul diamante di Via delle Novate, all’interno del Memorial De Benedetti in un triangolare che vedrà protagonisti anche i campioni della Bundesliga del 2021: gli Heidenheim Heidekopfe.