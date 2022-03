Basket Serie D: Podenzano sbatte contro il muro Novellara

La sensazione al risveglio è quella, cioè di aver sbattuto forte la faccia contro un muro. Il muro è quello di Nubilaria Basket Novellara, nella gara di recupero della prima giornata di ritorno. All’andata fu un’altra storia ma era anche un’altra Novellara. La compagine bianco nera ospite è solo una lontana parente di quella caduta in casa a ottobre, e lo dimostrano gli ultimi risultati e la costante risalita in classifica.

Nonostante questo, la partita inizia col piede giusto per Podenzano con con un Fumi in stato di grazia (3 su 3 dall’arco dei tre punti) si porta avanti con decisione e termina la prima frazione avanti di 5. Poi sale in cattedra Nubilaria, che dall’11° minuti in avanti comincia la sua partita, fatta di intensità elevatissima, difesa imbattibile e pesante, realizzazioni puntuali con diversi giocatori e da diverse posizioni. Fino all’intervallo, nonostante un punteggio relativamente basso, i valnuresi tengono comunque in equilibrio il match, nonostante un nervosismo dilagante, anche figlio di una gestione arbitrale che non sempre trova d’accordo entrambe le compagini: alla fine della gara saranno solo 32 i falli concessi dalla coppia arbitrale, che ha lasciato correre tanti contrasti di gioco e questo per Podenzano è sempre stato un problema. Terzo e quarto periodo sono totalmente in controllo per Novellara: Podenzano trova raramente la via del canestro, sia in entrata che al tiro, e gli ospiti ne approfittano allungano fino ai 13 punti di vantaggio alla fine dei quaranta minuti.

Coach Locardi: “Doverosi complimenti ai nostri avversari che hanno portato a Podenzano una gara di altissima qualità e intensità difensiva. Peccato per il primo quarto dove meritavamo di finire con un divario maggiore. Poi loro bravi a chiuderci dappertutto, a farci iniziare i giochi due metri indietro, a sporcarci ogni azione e ogni passaggio. Mi dispiace per la sconfitta ma non intacca tutto quanto di bello abbiamo fatto finora, sarà mio compito in settimana trarne spunto per migliorare e per approcciare le ultime 3 gare della regular season che saranno difficilissime perché si tratta delle formazioni più forti del girone.”

Podenzano: Pirolo P. 4, Fermi 4, Fellegara 10, Rigoni M. 6, Petrov (C) 6, Rigoni F. 6, Fumi 12, Devic, Pirolo M., Coppeta 7. All. Locardi-Cavenaghi

Nella foto: Nicolò Fumi