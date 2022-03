Best of Guitars omaggia i Beatles, concerto benefico al CineFox di Caorso

Grande concerto in arrivo nel piacentino, la data zero del nuovo tour dedicato alla meravigliosa musica dei The Beatles. Un tributo omaggio al gruppo più famoso del mondo: un viaggio musicale attraverso le loro canzoni più note, interpretate e arrangiate dal suono di 5 chitarre armonizzate tra loro, al CineFox di Caorso (Piacenza) il 2 aprile. La serata è a scopo benefico, tutto il ricavato sarà devoluto alla A.P.L. associazione piacentina a sostegno del reparto di Ematologia di Piacenza.

L’idea di organizzare un concerto benefico importante, nasce proprio dalle stanze degli ospedali. Roberto Cantarelli si trova a condividere la degenza con Paolo Fornasari e scoprono di avere la stessa passione per la musica: i due musicisti si promettono che appena usciti da li organizzeranno un super concerto. Detto fatto, Roberto contatta Max Muller, anche lui appena uscito dall’ospedale, e con tanta passione organizzano questo evento benefico invitando svariati ospiti, mandando un messaggio positivo: la musica aiuta e unisce sempre.

I chitarristi ospiti sono: Andrea Cervetto (chitarrista e cantante dei nuovi New Trolls), Cesareo (chitarrista degli Elio e le Storie Tese), Enrico Zapparoli (chitarrista dei Modà), Manuel Boni (chitarrista di Ultimo), Giuseppe Scarpato (chitarrista di Edoardo Bennato). Ospiti durante la serata Paolo Deregibus e Cristiana Conte. Aprono il concerto gli allievi ed insegnanti dell’Officina della Musica di Piacenza, alle 21 inizia il concerto con la band Semitono di Roberto Cantarelli, Manuel Sidoli e Andrea Cavozzi con ospite alla voce l’infermiera Rosalba Cipolla; alle 22 inizia il concerto dedicato ai Beatles. Ad accompagnare i chitarristi la band The Mullers: Max Fiorilli Muller (Batteria), Manuel Boni (Chitarra), Nicole Brandini (Basso), Alain Scaglia (Tastiere).

Info e prevendite: Laura A.P.L. (338104 2067) – Max (3204629293)