Con ogni probabilità una fuga di gas è la causa della forte esplosione avvenuta in un appartamento in via Padre da Bergamo a S. Antonio di Piacenza, nella serata del 24 marzo. Non si registrano feriti gravi, otto le persone soccorse dai sanitari.

Il boato è stato avvertito nelle vicinanze dell’edificio: i locali coinvolti sono al terzo piano, le finestre sono state divelte e i vetri sono andati in frantumi per la potenza dello scoppio. L’origine della fuga di gas sarebbe il fornello della cucina che è andata distrutta. Fortunatamente le persone che erano all’interno dell’appartamento si trovavano in un’altra ala della casa.

“Sembrava una bomba” – riferiscono terrorizzati altri condomini – “credevamo un terremoto, tremava tutto”. Sul posto sono giunti i soccorsi con quattro ambulanze della due della Croce Bianca e due della Croce Rossa, con l’auto medica del 118, più due squadre dei vigili del fuoco e due volanti della polizia.

Sono quattro gli estintori scaricati da alcuni condomini in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, per cercare di spegnere le fiamme che avvolgevano la cucina.