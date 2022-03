Borghini assessore alla Comunicazione e Marketing per tre mesi “Mio indennizzo per l’Ucraina”

E’ Chiara Borghini il nuovo assessore scelto dal Comune di Piacenza per occupare il posto lasciato vacante da Erika Opizzi, assessore all’Urbanistica dimessasi nella scorse settimane dopo aver appreso di essere indagata nell’ambito della vasta e articolata indagine della Procura di Piacenza sulla corruzione.

Architetto di 40 anni, Borghini è stata presentata alla stampa dal sindaco Patrizia Barbieri nella mattinata del 4 marzo. Pur sostituendo Opizzi, Borghini non prenderà la sua delega – che rimane al primo cittadino – bensì quelle relative a Comunicazione e Marketing Territoriale. Un incarico che, per il momento, durerà poco più di una manciata di mesi, almeno fino alle imminenti elezioni amministrative. “Come già detto, avevo deciso di non nominare un nuovo assessore per questo breve periodo prima delle elezioni, ma la normativa relativa alle quote rosa imponeva di regolarizzare la posizione – ha spiegato Patrizia Barbieri -. Per noi il marketing territoriale è lo strumento per comunicare la nuova visione di città che si sta creando”.

“Prendo funzione per necessità numerica – ha poi commentato Borghini -, consapevole che si tratta di una funzione limitata. Proprio per questo devolverò il mio indennizzo per una causa umanitaria, ovvero l’emergenza in Ucraina. Troveremo il modo di farlo, abbiamo già preso contatti in tal senso, stiamo lavorando per capire la modalità migliore. Lo trovo giusto nei confronti della città, che merita atti distensivi, inclusivi e aperti ai bisogni del mondo”. Il futuro per Borghini – scelta volutamente perché rappresenta “un profilo civico” – è ancora tutto da decidere. “Non so se dopo le elezioni rimarrò in politica, sono decisioni premature – ha affermato -. La mia priorità è svolgere al meglio i compiti che mi saranno assegnati in questo periodo”.

A margine della conferenza, il sindaco Barbieri si è anche soffermata sulla guerra in Ucraina e sulla gestione della crisi a livello locale. “Ci sono tematiche complesse e in continua evoluzione che vanno gestite in maniera univoca – ha detto -. Poco fa ho avuto modo di partecipare ad un tavolo con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, in cui si è deciso di attivare un coordinamento regionale. Inoltre, stasera incontrerò in video conferenza i sindaci del territorio per fare il punto della situazione. Bisogna capire come gestire gli arrivi, ma anche come affrontare il tema dello stoccaggio merci e delle esigenze legate ai soggetti più fragili, disabili, bambini. L’impegno è a 360 gradi, questa è la vera priorità dei prossimi mesi”.