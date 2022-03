Borseggio ai danni di un’anziana sul mercato in piazza

Anziana borseggiata sul mercato in Piazza Cavalli nella mattinata di sabato 26 marzo. A raccogliere la sua deposizione gli agenti della polizia locale di Piacenza. La donna si riserva di sporgere denuncia, ma le speranze di ritrovare quanto indebitamente sottrattole si riducono a un lumicino. Il disagio manifestato dalla vittima non è tanto per il denaro, quanto per i documenti d’identità.