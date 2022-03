Cade e batte il capo dopo la lite in strada, soccorso dal 118

Poco prima delle 16 di domenica 20 marzo a Piacenza, in Piazzale Libertà, un uomo di una cinquantina d’anni è rimasto ferito dopo un diverbio con altre persone.

Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, secondo le prime informazioni una discussione si sarebbe accesa tra l’uomo, di origine straniera, e un’altra persona; al culmine della lite il cinquantenne sarebbe stato anche spintonato finendo a terra e battendo il capo contro il cordolo del marciapiede. Sul posto sono intervenute due volanti del 113, con gli agenti impegnati a ricostruire i fatti anche attraverso l’ascolto di alcuni testimoni oculari che avrebbero assistito alla scena. Il cinquantenne rimasto ferito è stato soccorso dai sanitari giunti sul posto con l’auto infermieristica del 118 e da un’ambulanza della Croce Bianca. È stato quindi trasportato in codice giallo al pronto soccorso cittadino a seguito della commozione cerebrale riportata.

L’altra persona si sarebbe invece dileguata a bordo di un’auto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Alcuni frammenti di vetro presenti sull’asfalto, poco distante da alcuni schizzi di sangue, avvalorerebbero l’ipotesi che uno dei finestrini sia andato in frantumi durante il diverbio: le indagini per risalire all’identità della seconda persona sono in corso.