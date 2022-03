Cade sulla pista di motocross, 23enne trasportato a Parma

Incidente per un 23enne sulla pista di motocross in località Pievetta di Castel San Giovanni. E’ avvenuto nel primo pomeriggio del 16 marzo, quando il giovane, per ragioni in fase di accertamento, è caduto sulla pista dalla due ruote, riportando alcuni traumi.

Sul posto sono arrivati i soccorritori con l’auto infermieristica del 118 di Castel San Giovanni e l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone. E’ stato richiesto quindi l’intervento dell’eliambulanza da Parma, che ha trasportato il giovane all’ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato: le sue condizioni sono serie. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Castel San Giovanni.