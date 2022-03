Canottieri Ongina, attenta all’insidia-Ks Rent Trentino

Trasferta insidiosa per la Canottieri Ongina, di scena sabato alle 19,30 a Bolghera (Trento) a domicilio dei padroni di casa della Ks Rent Trentino nell’ultima giornata di ritorno del girone C di serie B maschile. Per i gialloneri di Gabriele Bruni (secondi e in piena lotta play off), si tratta del quint’ultimo appuntamento di regular season, sfidando un avversario che sta duellando per la salvezza.

“Abbiamo sfidato Bolghera – spiega coach Bruni – un mese e mezzo fa nel recupero dell’ultima giornata d’andata. In quell’occasione, la partita ci ha dato le indicazioni che ci aspettavamo, ossia quella di una squadra tosta. Rispetto ad allora sarà più rodata, avendo completato l’inserimento dell’opposto Maniero e della banda Boesso. La classifica dice che la Ks Rent Trentino sta lottando per la salvezza e in casa i punti, si sa, pesano il doppio. Al di là di questo, non è un mistero che i trentini dispongano di individualità di tutto rispetto, motivo per cui siamo consapevoli di affrontare una sfida molto difficile. Anche noi abbiamo bisogno di punti per difendere il secondo posto e quindi sarà un match carico di significati”.

Ancora con l’infermeria affollata. “L’opposto Henry Miranda ha effettuato i primi passi di recupero dopo un mese di stop, ma non penso sia disponibile per giocare. Per quanto riguarda la banda Sandro Caci, stiamo effettuando valutazioni più mirate per definire meglio i tempi di recupero del problema al gomito, quindi di fatto ho a disposizione gli stessi atleti dei precedenti impegni”.

L’AVVERSARIO – La Ks Rent Trentino è allenata da Matteo Saurini e occupa il settimo posto condiviso con Cavaion a 20 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla zona salvezza. “Non è un periodo molto facile per noi questo- afferma Saurini – ma abbiamo bisogno di punti e cercheremo di conquistarne in ogni incontro che ancora rimane da giocare. Sappiamo come Ongina sia un avversario tosto, sicuramente tra i più attrezzati del girone, però abbiamo il dovere di provarci sempre”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Ks Rent Trentino e Canottieri Ongina saranno il primo arbitro Elisa Cristanini e il secondo arbitro Francesco Mischi.

IL TURNO – Questo il programma dell’ultima giornata di ritorno del girone C di serie B maschile: Arredopark Dual Caselle-Policura Lagaris, Gabbiano Mantova-Volley Cavaion, Acv Miners-Valtrompia Volley, Unitrento Volley-Radici Cazzago, Ks Rent Trentino-Canottieri Ongina, Imecon Crema-Mgr Grassobbio.

LA CLASSIFICA – Gabbiano Mantova 47, Canottieri Ongina 43, Unitrento Volley 37, Valtrompia Volley 29, Arredopark Dual Caselle 28, Mgr Grassobbio 25, Ks Rent Trentino, Volley Cavaion 20, Imecon Crema 19, Radici Cazzago 18, Acv Miners 17, Policura Lagaris 3.

DIRETTA FACEBOOK – La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.