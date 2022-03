Canottieri Ongina, Bacca “Cresciamo tecnicamente, ora serve uno step mentale”

Avanti a testa alta sempre con l’obiettivo della crescita. Il ko nel big match a domicilio della capolista Gabbiano Mantova non ferma il cammino della Canottieri Ongina, formazione piacentina che occupa il secondo posto nel girone C di serie B maschile, risultando dunque in piena lotta play off (prime due posizioni del raggruppamento). A commentare il passo falso di Cerese (3-1) è lo schiacciatore giallonero Daniel Bacca, al suo primo anno in riva al Po.

“Guardando le statistiche – commenta il martello della Canottieri Ongina – non è andata male, ma avremmo dovuto concentrarci maggiormente sui loro schiacciatori; inoltre, non siamo stati bravi a chiudere il primo set a nostro favore e da lì la partita è un po’ cambiata. Settimanalmente aggiungiamo sempre uno step tecnico e questo aspetto è positivo. A mio avviso dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale, essere più costanti nella lucidità e anche essere più aggressivi e responsabili, a partire da ognuno di noi. Al di là di essere secondi in classifica, ogni sabato siamo la squadra da battere e a volte non ce lo ricordiamo. Dobbiamo osare un po’ di più”.

Sabato alle 18 a Monticelli arriverà l’Imecon Crema, sconfitta 3-1 all’andata al termine di un match combattuto. “Dopo il risultato di Mantova – conclude Bacca – non possiamo più permetterci di perdere punti per strada e ogni match per noi è difficile. Chiunque arriva a Monticelli ha poco da perdere, giocherà più spensierato e a braccio sciolto. Dobbiamo accettarne le conseguenze e osare anche noi, cercando anche soluzioni diverse per mettere ancor di più in difficoltà l’avversario”.