Cantina di Vicobarone al Vinitaly con due novità “Vetrina importante”

Siamo ormai alle porte della più importante fiera internazionale dei vini e dei distillati che, dopo due anni di stop forzato causa pandemia, torna ad animare la città di Verona dal 10 al 13 aprile. Parliamo di Vinitaly, che quest’anno più che mai segna un nuovo e importante momento di ripresa delle più significative iniziative in presenza del settore.

E proprio in vista della 54esima edizione della manifestazione il presidente di Cantina di Vicobarone Giuseppe Gaddilastri non solo conferma la partecipazione dell’azienda alla quattro giorni interamente dedicata al comparto vino, ma annuncia la presentazione di due nuovi vini che andranno ad arricchire la linea Selezioni, fiore all’occhiello della produzione della Cantina. “Nonostante le difficoltà oggettive di questi anni – spiega – abbiamo continuato ad investire per incrementare la nostra proposta vitivinicola in termini di qualità e quantità di prodotti, per soddisfare le esigenze di un pubblico diversificato e sempre più attento alle scelte di consumo”. “Vinitaly sarà per noi una vetrina importante per presentare ufficialmente al pubblico di operatori e visitatori presenti in fiera, il risultato delle nostre nuove scelte di prodotto”.

E di due novità a tutti gli effetti si parla: un vino macerato ottenuto da uve Malvasia e un rosso sottoposto al processo di appassimento da uve Merlot e altre uve rosse tipiche del Piacentino, che saranno protagonisti della degustazione dedicata in stand prevista per lunedì 11 aprile ore 12. “Andromeda e Prometeo – questi i nomi delle due proposte novità 2022 – si allineano alle richieste e tendenze di mercato – prosegue il presidente Gaddilastri – due prodotti intensi – un orange wine e un rosso strutturato – pensati per un’esperienza di degustazione complessa, profonda e raffinata”. “Gli importanti risultati ottenuti dalla nostra Cantina – conclude – sono frutto di impegno costante e di un percorso consapevole di valorizzazione delle risorse del nostro territorio che ci guida ogni giorno verso la produzione di prodotti di indiscussa qualità”.



“I nuovi vini – fa sapere Cantina Valtidone – saranno presenti in fiera accanto alle pluripremiate referenze della linea Sostenibili, certificati V.I.V.A., alle migliori produzioni che compongono la linea Selezioni e agli immancabili vini tradizionali, massima espressione delle caratteristiche distintive del territorio”. Cantina di Vicobarone sarà presente all’interno del Padiglione 1 – Stand A 16 – B 13.