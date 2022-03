Carambola fra quattro vetture sulla Farnesiana

Carambola sulla strada Farnesiana, all’altezza del bivio con via Artegna, a Mucinasso. L’incidente, avvenuto poco prima delle 21 del primo marzo, vede coinvolte quattro auto: un’Audi Q5, una Peugeot 208, Ssangyong Rexton e una Dacia Sandero. Illesi i conducenti, medicati sul posto dai sanitari della Croce Bianca.

La dinamica di quanto successo è al vaglio degli agenti della polizia locale di Piacenza. Sembra che all’origine del sinistro ci sia un tamponamento tra due veicoli, con il coinvolgimento delle altre due auto che sopraggiungevano dal senso opposto di marcia. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente. In ausilio per la viabilità una volante della polizia.