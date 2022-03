Carburante, a Piacenza i prezzi di diesel e benzina aumentano di oltre il 20% LA MAPPA

Costi del carburante alle stelle, a Piacenza in meno di due mesi i prezzi del diesel sono aumentati in media del 25,15%; quelli della benzina del 20,69%.

La fotografia la fornisce “Il Sole 24 Ore”, che in un focus pubblicato sul proprio sito ha elaborato una mappa provinciale sulla variazione dei prezzi del carburante nel periodo che va dal 28 gennaio all’11 marzo. Utilizzando gli open data del ministero per lo Sviluppo economico, il quotidiano ha realizzato inoltre un’infografica che consente di misurare quanto siano cresciuti i pezzi in ogni singolo distributore del paese. (QUI SOTTO)

In termini assoluti, l’impennata dei prezzi ha toccato maggiormente il diesel, seppur Piacenza sia la provincia che in Emilia Romagna ha visto un aumento minore. Diverso il caso della benzina, che è aumentata di più solo nelle province romagnole di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena.