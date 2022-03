Celiachia, Murelli (Lega): Ripristino regime erogabilità prodotti, interrogazione a Speranza

“Negozianti, aziende e persone affette da celiachia lamentano in questi giorni l’esclusione dal regime di erogabilità di centinaia di prodotti registrati come alimenti senza glutine. Il problema sarebbe sorto in seguito alla chiusura definitiva del registro transitorio che censiva tali gli alimenti e ordinata di recente dal Ministero della Salute. La Lega ha presentato una interrogazione al ministro Speranza sui tempi per il ripristino del regime di erogabilità di prodotti fondamentali per la salute di una fetta importante della popolazione nazionale visto che la celiachia è l’intolleranza alimentare più frequente. In Italia il numero teorico di celiaci si aggira intorno ai 600mila, contro gli oltre 225mila finora diagnosticati”.

Lo dice in una nota la deputata piacentina della Lega Elena Murelli, prima firmataria dell’interrogazione.