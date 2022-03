Cena benefica da Food Love per un rifugio di animali in Ucraina. “Ritroviamo l’empatia”

Tutto esaurito già da una settimana per la serata solidale di giovedì 31 marzo, promossa dal ristorante piacentino Food Love, in collaborazione con l’associazione A.S.R.I (Austrialian Shepherd Rescue Italia) e con Damage inc. Laboratorio Grafico. Locale vegano in via Calciati 4 a Piacenza, Food Love ormai da cinque anni si occupa, insieme alle altre realtà citate, di sostenere iniziative benefiche volte alla salvaguardia del rispetto dell’altro, uomo o animale che sia, e dell’intero pianeta.

Quella di giovedì sarà una cena il cui ricavato verrà devoluto in favore di Andrea Cisternino, ex fotografo italiano che da oltre dieci anni si è trasferito a Kiev per gestire il suo rifugio di animali e ora deciso a rimanere in Ucraina nonostante il conflitto con la Russia proprio per non abbandonare queste creature senza luce e né acqua al loro destino. Previsto un pasto completo, dall’antipasto al dolce bevande comprese, con scelta di primo o secondo per ogni partecipante a 30 euro totali, tutti per sostenere Cisternino e i suoi animali. Si stratta della seconda cena solidale organizzata dallo scoppio del drammatico conflitto russo-ucraino: la prima è stata accolta con entusiasmo partecipe lo scorso 24 marzo a beneficio della Croce Rossa Italiana, della cooperazione per la pace, e dell’attività di ‘Sole terre’ in Ucraina, associazione solidale che opera nell’ambito di progetti sanitari, inclusione sociale e cure ai bambini malati oncologi, un’attività che durante la guerra continua senza sosta a portare assistenza ai più fragili.

Martina Chiodaroli, titolare di Food Love e fondatrice di Vegan Enjoy, ci spiega lo spirito di queste iniziative: “La guerra in corso causa perdite e sofferenze quotidiane e noi abbiamo sentito il bisogno di attivarci. Come in tutti i conflitti tra potenze esistono senz’altro cospicui interessi economici e politici, ma noi persone comuni non possiamo far prevalere queste logiche di scontro sull’azione sociale, dobbiamo ritrovare l’empatia”. “Da due anni a questa parte, a partire dall’emergenza Covid – continua -, grandi spaccature sociali si sono fatte largo, creando distanze apparentemente incolmabili tra i vari filoni di pensiero. Ma quella odierna non è certo una questione di punti di vista: siamo di fronte alla sofferenza di vite umane e non, che stanno morendo a causa del conflitto in corso, che perdono familiari, abitazioni e vedono frantumarsi i sacrifici portati avanti da generazioni. Il più importante insegnamento che possiamo trarre dall’attualità penso sia di provare a sconfiggere il male con piccoli gesti di altruismo, unendoci nella ricchezza delle nostre diversità per il rispetto di ogni altro essere”.

“Che si tratti di favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne in difficoltà o di adottare sedici caprette per salvarle dal macello, di aiutare i profughi afgani o quelli ucraini, o ancora di smascherare una truffa nell’ambito dell’eco-sostenibilità non fa differenza – conclude Martina – l’aiuto di ciascuno è prezioso per la sopravvivenza di tutti”.