Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, domenica esordio a Vo’ con Esordienti e Allieve

Partirà dal Veneto la stagione su strada del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che cura il vivaio del VO2 Team Pink allestendo, sulle orme della positiva stagione 2021, le formazioni Donne Esordienti e Donne Allieve. Per entrambe, il debutto 2022 sarà domenica a Vo’ Vecchio (Padova) in occasione dell’undicesimo Trofeo “Vini Terre Gaie”, valido anche come quindicesima Medaglia d’Oro Sella e ventiduesimo Memorial Leonida Tagliaferro.

Alle 14 prenderà il via la corsa per Donne Esordienti, con un circuito ondulato di 7 chilometri e 800 metri da ripetere 4 volte per un totale di 29 chilometri e 600 metri. Alle 15,30, invece, è prevista la partenza per le Allieve, chiamate a percorrere sette tornate di un circuito di 7 chilometri e 400 metri per 51,8 chilometri totali. Dodici le “panterine” al via, equamente suddivise tra le due categorie: nelle Esordienti, attaccheranno il numero Asia Baistrocchi, Giulia Casubolo, Sara Veneri, Serena Zannoni, Paola Zucca e Michela Zucca. La line-up Allieve, invece, contemplerà Emma Del Bono, Linda Ferrari, Marta Festa, Arianna Giordani, Irma Siri e Giorgia Tagliavini. Unica assente, Sarah Sandei.

“La preparazione alla stagione agonistica –affermano i ds Mario Ferrari e Vincenzo Alongi – non ha avuto problemi e siamo riusciti a seguire il programma che avevamo preparato. Siamo fiduciosi sul fatto che le ragazze possano essere pronte e competitive anche per questo primo impegno che, visto il percorso ondulato, presenterà sicuramente qualche difficoltà. Non siamo ovviamente al top della condizione ma le ragazze stanno bene e sono molto motivate e determinate”.