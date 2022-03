Cinque new entry nel direttivo della Proloco di Gragnano

Con cinque new entry rispetto alla squadra precedente si è insediato il nuovo Direttivo della Proloco di Gragnano Trebbiense che ha riconfermato, con le elezioni del 20 febbraio, il presidente Giuseppe Ghezzi. Si tratta di Amerigo Valenti (vicepresidente), Francesca Munì, Denise Carini, Ernesto Torretta e Daniele Coppi. Completano il gruppo: Matteo Provini (segretario), Sergio Castellani (tesoriere) , Simone Rebecchi, Guido Farina e Andrea Mazzoni.

È grande l’entusiasmo che anima tutto il direttivo che intende affrontare la nuova stagione, dopo lo stop dovuto alla pandemia, con inizitive nuove che si aggiungono ad alcune dalla lunga tradizione. Per questo il presidente spiega che “ogni componente ha ricevuto l’incarico di seguire alcuni aspetti specifici e diversificati, allo scopo di essere ancora più efficienti. Chi si occuperà di grafica, chi del coinvolgimento dei giovani, chi delle relazioni con il territorio e cosi via. Proprio per rendere ancora più stretto il legame con la cittadinanza e fare in modo che anche i nuclei più distanti dal capoluogo possano essere coinvolti, la composizione del Direttivo ha tenuto conto del criterio della rappresentanza delle frazioni, oltre che di quella femminile”.

Il primo appuntamento, la Marcia di Annibale, si è già svolto il 20 marzo , riscuotendo grande successo. La prova del nove sarà la Fiera della Domenica in Albis, che l’associazione e l’Amministrazione Comunale, vorrebbero riportare a notorietà. Per questo il Comune ha richiesto e ottenuto la chiusura della strada provinciale, affinché il centro paese possa ospitare le bancarelle del Mercato del Forte la cui partecipazione il presidente Ghezzi, con determinazione, è riuscito ad ottenere.