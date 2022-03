Cisl Scuola, la piacentina Paola Votto entra nel consiglio generale nazionale

Cisl Scuola, Paola Votto eletta nel Consiglio Generale Nazionale. “Un riconoscimento non solo personale ma anche alla qualità dell’esperienza piacentina del sindacato Cisl Scuola – commenta il sindacato in una nota -. Paola Votto é stata eletta venerdì nel Consiglio Generale Nazionale a pieni voti. La tornata congressuale ha visto la sindacalista di Piacenza eletta sia come componente della segreteria regionale, che, appunto, quale membro del Consiglio Nazionale”.

“E tutto questo – ha commentato Paola Votto subito dopo l’elezione – rimanendo sempre impegnata a Piacenza in ufficio: Il bello della Cisl Scuola sta anche nel non togliere dalla vicinanza alle scuole del territorio chi viene eletto negli organismi regionali o nazionali! È vitale infatti che chi parla e rappresenta gli iscritti stia sempre nel territorio dove opera. Con questa ricchezza si può andare a parlare di scuola, conoscendole una ad una”.