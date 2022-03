Coldiretti, a “Buon Vivere” i cesti solidali per l’Ucraina

Coldiretti Piacenza si prepara al tradizionale appuntamento fieristico con la manifestazione “Buon Vivere”, la mostra mercato dei prodotti tipici di qualità giunta alla 14esima edizione ed organizzata a Piacenza Expo dal 4 al 6 marzo, in concomitanza con le consolidate mostre “Apimell” e “Seminat”.

Da sempre sposiamo la “mission” della fiera – afferma il responsabile di Campagna Amica Valerio Galli – che è valorizzare, diffondere e promuovere le culture che animano le terre del nostro Paese, laddove terre sta a indicare un’ampia varietà di prodotti agroalimentari, tipici e locali, “cavati” dalla terra e trasformati in cibi e piatti che meritano di essere valorizzati. Coldiretti avrà una sua area all’interno del Padiglione 2, con aziende agricole impegnate nelle attività di vendita diretta. Spazio quindi a un’ampia varietà di eccellenze piacentine a chilometro zero, come ad esempio ortaggi, farine, yogurt, vini e birra. Inoltre, a “Buon Vivere” sarà protagonista la solidarietà alle popolazioni dell’Ucraina colpite dalla guerra con l’esposizione dei cesti solidali di Campagna Amica. Un’iniziativa analoga si svolgerà anche questo sabato 5 marzo al mercato contadino di Alseno (dalle 8 alle 13 nel parcheggio di Rossetti Market) . Sarà possibile anche indirizzare messaggi di vicinanza alle popolazioni.

Tornando a Buon Vivere, all’interno dello spazio di Coldiretti sarà possibile trovare le aziende agricole: “Podere Paganini” e “La Pagliara” di Travo, “Marengoni Silvio, Lino e Flavio” di Ponte dell’Olio, “Green Dog Brewery” di Lugagnano, “Marchionni Roberto e Goiza Ester” di Castell’Arquato, “Podere Cittadella” di Villanova, “Chinosi Francesco” di Groppallo e “Mulino Bisi” di Rottofreno. “La partecipazione a una manifestazione come “Buon Vivere” – commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – è importante per l’incontro diretto con i consumatori e per sostenere la qualità e la distintività delle nostre produzioni”.

E proprio con queste finalità, Coldiretti Piacenza inaugurerà la prossima primavera il mercato coperto di Campagna Amica, che sorgerà in via Farnesiana, 17 e che, accanto alle iniziative di vendita diretta, sarà teatro di laboratori, degustazioni ed eventi, con protagonisti le nostre eccellenze agroalimentari, i sapori e le tradizioni culinarie del nostro territorio.