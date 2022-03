Collegio e Galleria Alberoni, raddoppiano le visite guidate domenicali

Dopo l’inaugurazione tenutasi sabato scorso, alla presenza dell’Orchestra Esagramma, in una Sala degli Arazzi gremita che ha fatto registrare il tutto esaurito, dopo la prima domenica di visite guidate speciali dedicate esclusivamente al nuovo allestimento dell’Appartamento del Cardinale, anch’esse tutte sold out, il prossimo weekend si annuncia ricco di iniziative culturali e di occasioni per scoprire l’Ecce Homo di Antonello da Messina, i capolavori dell’Appartamento del Cardinale e i tesori artistici e culturali del Collegio Alberoni. Sono infatti previsti appuntamenti culturali sia per sabato 19 che per domenica 20 marzo 2022.

VISITE GUIDATE – Domenica 20 marzo e per tutte le domeniche fino alla fine di giugno raddoppiano le visite domenicali. Domenica prossima 20 marzo sarà la prima domenica con la doppia visita guidata che offre una differenziata possibilità di conoscere e scoprire il patrimonio culturale del Collegio Alberoni. Alle ore 15 avrà inizio la visita guidata ordinaria che porterà alla scoperta dell’intero complesso alberoniano e che racconterà in modo diffuso la storia del Collegio svelando le collezioni custodite in esso e nella Galleria Alberoni. La visita, particolarmente indicata per chi non abbia ancora visto i tesori dell’Istituto di San Lazzaro, conduce anche attraverso il nuovo allestimento dell’Appartamento del Cardinale e al cospetto dell’Ecce Homo di Antonello da Messina. (Ingresso €. 8).

Alle ore 16.45 si terrà invece una visita guidata speciale dedicata esclusivamente al nuovo allestimento dell’Appartamento del Cardinale, inaugurato sabato scorso, e all’Ecce Homo di Antonello da Messina, capolavoro assoluto e vera perla della collezione alberoniana al quale è dedicato un video, realizzato da Padre Erminio Antonello, che viene mostrato ai visitatori nella Cappella dei Missionari, che, nel nuovo allestimento, svolge anche la funzione di Sala multimediale. (Ingresso €. 6). A entrambi i percorsi si accede senza prenotazione fino all’esaurimento dei posti disponibili

PRESENTAZIONE CATALOGO OPERE CAPITELLI – Sabato 19 marzo (ore 17.30), nella cornice della Sala degli Arazzi, sarà invece presentato il nuovo catalogo delle opere dell’artista Paolo Capitelli, a cura di Carlo Francou. Intervengono insieme a Paolo Capitelli, Carlo Francou, Giorgio Braghieri e Silvia Bonomini. Impreziosisce l’evento la presenza del violinista Luca Fanfoni, straordinario solista che si è esibito nelle più prestigiose sedi internazionali e con un’intensa attività discografica. Il musicista eseguirà alcuni brani musicali nel corso dell’evento. Al termine della presentazione si terrà una visita guidata al nuovo allestimento dell’Appartamento del Cardinale con la possibilità di vedere, tra gli altri capolavori, l’Ecce Homo di Antonello da Messina.

Nel volume “Tracce di infinito”, a cura di Carlo Francou con una nota introduttiva di Giorgio Seveso, sono pubblicate oltre 70 opere dell’artista milanese, ma da anni residente in Valnure a Farini, nella casa di origine della sua famiglia. Opere caratterizzate dallo stile ormai inconfondibile del pittore: un naturalismo informale dove prevalgono le accese e materiche cromie, a tratti in contrasto con le campiture biancastre o screziate, le colature di pigmento su spazi volutamente vergini, composizioni in cui prevale sempre un ineccepibile controllo del colore. L’artista rivela una spiccata capacità nel portare il soggetto raffigurato ad una sintesi di rara raffinatezza, con una cura estetica che è anche pensiero e poesia. La presentazione del libro prevede gli interventi di Giorgio Braghieri, presidente dell’Opera Pia Alberoni, della storica dell’arte Silvia Bonomini con la partecipazione straordinaria del violinista e concertista Luca Fanfoni.

In occasione della presentazione del catalogo Paolo Capitelli donerà al Collegio Alberoni una sua tela. Si tratta di un’opera d’arte sacra raffigurante la Crocifissione, dipinta nel particolare linguaggio artistico e nell’impasto di colori e sfumature che contraddistingue la sua espressione. Di Paolo Capitelli il Collegio Alberoni possiede già una tela intitolata Vegetazione di Eze, un tripudio di cromie lungo una parete scoscesa che si tuffa in mare, presentato nel volume IV di Auxilium a Domino

Sintesi modalità di visita domenicale

Visita libera (senza guida) alla sola Galleria Alberoni: ore 15/18

(ingresso €. 5,00)

Visita guidata ordinaria al Collegio e alla Galleria Alberoni: ore 15*

Visita guidata speciale all’Appartamento del Cardinale: ore 16.45*

*l’itinerario permette la visione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina