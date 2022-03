Comune di Piacenza, il costo del personale supera i 16 milioni

Quanto costa ai comuni italiani il personale? Quanto spendono per stipendi e straordinari dei dipendenti a tempo indeterminato? E per quelli a tempo determinato? A calcolarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 dai capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il costo complessivo del personale relativo all’anno 2020 per il Comune di Piacenza è stato di poco superiore ai 16 milioni di euro secondo il report, sommando la quota del personale a tempo indeterminato, gli straordinari e quella del personale a tempo determinato.

Sono 15 i capoluoghi italiani che meritano la tripla AAA per la spesa relativa agli stipendi del personale a tempo determinato. LA GRADUATORIA DAL SITO DI ADNKRONOS

Piacenza invece guadagna una tripla BBB con una spesa per il personale a tempo indeterminato di 14 milioni e 759mila euro. Una sola “A” è il giudizio sulla spesa per gli straordinari pari a 306mila euro e 661, mentre il costo del personale a tempo determinato è di 939mila e 512 euro, che equivale al rating doppia BB, il giudizio più basso. Nella classifica finale il nostro capoluogo si piazza al 67esimo posto con giudizio complessivo di “BB”.

L’Aquila, Agrigento ed Enna sono i capoluoghi di provincia meno ‘efficienti’ nella spesa per gli stipendi corrisposti ai dipendenti a tempo determinato. Tanto da ricevere il rating C.