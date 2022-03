Con la Coppa d’Oro alla scoperta del valore dell’appartenenza. “Piacenza credi di più in te stessa”

“Piacenza e piacentini credete di più nell’eccellenza dei nostri prodotti”. E’ il messaggio della chef Isa Mazzocchi e di Giacomo Carini, campione di nuoto, due tra i premiati della 14esima edizione del Premio “Coppa d’Oro”, insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole e forestali (assente per motivi istituzionali), e Diego Canga Fano, consigliere commissione europea direzione generale agricoltura e sviluppo rurale.

La manifestazione, promossa dal Consorzio dei Salumi Dop Piacentini, insieme a Comune, Camera di Commercio, ministero delle Politiche Agricole e Regione Emilia Romagna, è stata declinata attorno al valore dell’appartenenza. “E’ un tema importante, che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni, perché qui a Piacenza – ha detto il direttore del Consorzio Salumi, Roberto Belli – è ben radicato. E’ dal 1996 che abbiamo tre Dop: il che significa che coppa, salame e pancetta piacentina possono essere prodotti solo qui”.

Un tema fatto proprio anche dal sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri. “A Piacenza, con grande orgoglio, possiamo dire che questo valore dell’appartenenza lo si è capito molto bene – dice -. Durante l’inaugurazione dell’anno accademico in Cattolica, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha elogiato i nostri studenti in Food Marketing. Esempio del grande lavoro che questo territorio fa sulla promozione” ha sottolineato il sindaco, che ha elogiato anche il lavoro svolto nel campus agroalimentare Raineri – Marcora, diretto da Teresa Andena. Nuovo slancio arriva anche dai testimonial della ‘Coppa d’Oro.

“Questo premio è legato alla mia terra – le parole di Isa Mazzocchi, alla guida del ristorante stella Michelin La Palta -, è legato alla mia coppa, il mio salume preferito: vado in astinenza se non la mangio tutti i giorni. Devo davvero ringraziare la mia città, perché non posso davvero dire di non essere stata profeta in patria: non sono mai venuti meno sostegno e riconoscimenti”. Cosa deve fare invece Piacenza, per compiere il grande salto? “Come tutte le cose, dobbiamo fare una critica su noi stessi: siamo davvero orgogliosi dei prodotti piacentini e del valore che hanno? Facciamoci questa domanda, perché se tu sei consapevole della grandezza di quello che hai, riesci a promuoverla e trasmetterla con passione a tutti. E’ un dovere di tutti i piacentini, quello di promuovere le grandi bellezze di Piacenza”.

“Il valore dell’appartenenza è importante – commenta Giacomo Carini, campione italiano di nuoto, record 200 a farfalla -, anche se il mio è uno sport individuale sento molto il concetto di gruppo, che anche per un nuotatore è fondamentale. Sono contento di essere qui e ricevere un riconoscimento così prestigioso accanto ai rappresentanti delle istituzioni. Il mio consiglio per Piacenza? Ha grandi potenzialità, che io cerco di portare in alto in giro per il mondo. Se proprio devo dare un suggerimento, è quello di sapersi vendere meglio”.

“Cominciamo ad essere molto copiati: qualcuno copia il marchio Piacenza e ‘piacentino’ nel mondo. Così, non appena abbiamo potuto, ci siamo tutelati registrando il marchio” – osserva Antonio Grossetti, presidente del Consorzio dei Salumi Tipici Piacentini. “Il 2021 è stato un anno complicato, come per tutti – continua il direttore del Consorzio, Roberto Belli -. La pandemia ci ha toccato molto, ma abbiamo chiuso con gli stessi dati, per le produzioni, del 2019 pre covid. Questo è un un grosso risultato, anche se il 2022 si preannuncia difficile: chiediamo che vengano evitate speculazioni”. “Quella del 2022 sarà un’altra delle battaglie che dovremo combattere – conclude il presidente Grossetti -, i cui effetti si sono manifestati già prima della guerra in Ucraina. Aumentano i costi delle materie prime, dei mangini, i costi delle produzioni sono lievitati e già si sente una certa contrazione delle vendite. E’ un momento molto difficile e si prospetta un anno molto difficile. Ma noi ce la metteremo tutta”.

Hanno partecipato all’incontro anche l’artista Marisa Montesissa, che ha modellato le ‘razdore’, le statue consegnate ai premiati, e il presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Piacentini Marco Profumo. Nel corso del pomeriggio si è tenuto il convegno dal titolo “Il valore dell’appartenenza” – moderato da Fabrizio Binacchi, Direttore RAI Emilia-Romagna – al quale, oltre ai premiati Isa Mazzocchi, Stefano Bonaccini e Stefano Patuanelli, interverranno Alex Revelli Sorini (Gastrosofo, professore universitario di culture e politiche alimentari), Federica Argentati (Presidente comitato filiere della Consulta Nazionale Distretti del Cibo e Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia), Alessio Mammi (Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna) e Diego Canga Fano (Consigliere Principale Commissione Europea Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale). “Un incontro – spiegano i promotori – che vuole rimarcare il valore del sentimento dell’ appartenenza in molteplici ambiti, non ultimo il valore culturale dei cibi ad indicazione geografica, proprio perchè esprimono il forte legame con il territorio di origine”.