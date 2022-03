Conad Alsenese, Diomede suona la carica “Servono punti negli scontri diretti”

She’s back. Nella vittoria di sabato scorso in B1 femminile contro Certosa Volley, la Conad Alsenese ha riabbracciato il proprio capitano Valeria Diomede, tornata in campo dopo quasi un mese di assenza forzata a causa di un infortunio al polpaccio. L’esperta centrale classe 1980 ha dato il suo contributo nel provvidenziale successo in chiave salvezza e ora suona la carica in vista di un altro appuntamento cruciale, quello di sabato alle 20,30 a Rivalta (Reggio Emilia) contro la Fos Wimore Cvr.

“Sabato scorso – commenta Valeria – la cosa più importante era centrare i tre punti per la classifica. In questa seconda parte di campionato, abbiamo giocato un ottimo match contro Campagnola, poi abbiamo offerto tre prestazioni sottotono, soprattutto se rapportate al livello di gioco che avevamo raggiunto a dicembre. E’ subentrata un po’ di paura che non aiuta mai, ma contro Certosa siamo riuscite comunque a chiudere 3-0. Ora dobbiamo cercare di far più punti possibili negli scontri diretti e anche provare a “rubare” qualche risultato contro le “big” del girone, penso per esempio a Ostiano e Cremona da affrontare in casa”.

Prima, però, c’è da pensare alla Fos Wimore Cvr, diretta rivale in zona rossa momentaneamente abbandonata dalla Conad, ma con i giochi ancora apertissimi in chiave salvezza. “Come noi le reggiane vorranno vincere questo match, in palio ci sono tre punti che scottano. Dovremo essere ciniche nei momenti importanti della partita e commettere meno errori gratuiti possibili: chi sbaglia meno vince. Per quanto ci riguarda, facciamo ancora un po’ fatica ad “ammazzare” la partita quando si mette bene per noi, come accaduto nel terzo set contro Certosa; in palestra, comunque, continuiamo a lavorare sodo ogni giorno per migliorare”. Infine conclude. “Sono contenta di essere tornata in campo, temevo di dover prolungare il periodo di rientro e ora mi sento pienamente recuperata”.