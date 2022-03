Contro il Renate il miglior Piacenza: segnali confortanti in chiave playoff COMMENTO

E’ un Piacenza in formazione sensibilmente rabberciata quello che va ad affrontare il quotato Renate nella sua tana: le non buone condizioni fisiche di Cesarini e Dubickas li costringono inizialmente in panchina, mentre le squalifiche di Suljic e Bobb spingono Scazzola ad improvvisare un centrocampo che, fortunatamente, recupera l’acciaccato Castiglia, mentre in difesa all’ultimo momento Marchi…marca visita e così si rivede in campo l’ottimo Tafa.

Tutti gli accorgimenti tattici riescono alla grande ed il Piacenza disputa, forse, la miglior partita della stagione, naturalmente contro una grande, come da sua abitudine. Impeccabile in difesa, dove Nava si conferma giocatore di categoria superiore mentre i due esterni Parisi e Giordano sono semplicemente strepitosi, sia in fase di chiusura che di proponimento sulle fasce. In mezzo un Tafa rispolverato e ritrovato in condizioni ottimali. A centrocampo Castiglia, Munari, Gonzi e Rossi fanno gran movimento e non concedono spazi agli avversari, rivelando anche sorprendenti qualità di palleggio: il Renate effettuerà il primo autentico tiro in porta a metà ripresa, mentre le coppie di attaccanti – Raicevic -Rabbi per un’ora e Dubiskas- Cesarini nel finale – si muovono con intelligenza ed efficacia coprendo tutto lo spazio offensivo.

Iniziata per costrizioni fisiche, questa staffetta delle punte sta dando risultato molto interessanti. Con la Pro Vercelli la coppia iniziale era stata Cesarini-Rabbi e quindi successivamente Raicevic-Dubickas. Questa volta Scazzola è partito con Rabbi-Raicevic, mossa particolarmente azzeccata in quanto Raicevic ha fatto un gan lavoro di sponda aprendo varchi ovunque e mandando in confusione una difesa nella quale poi Cesarini ha affondato i suoi colpi di classse, con un Dubickas capace di esprimere qualità insospettate. Se questa roboante vittoria non cambia molto la classifica, a nostro avviso è molto importante in quanto conferma quanto da tempo andavamo dicendo: Scazzola sta mettendo a punto un importante impianto di gioco, dove gli interpreti stanno trovando la loro più confacente collocazione. In proiezione play off sono arrivate, dunque, confortanti indicazioni e l’ottimismo colora il futuro della squadra.

Luigi Carini